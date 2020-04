17 abr 2020

Cuando Alma Cortés Bollo, hija de Chiquetete y Raquel Bollo, decidió abrir su canal de Mtmad y exponerse ante el público, sabíamos que este momento iba a llegar antes o después. Nos referimos al de responder a todas las preguntas guardadas en un cajón sobre la relación que mantuvo con su padre, fallecido hace año y medio.

La joven, que ha tenido que escuchar muchas cosas sobre cómo era ese vínculo y a la que se ha atacado por pedir la pensión de orfandad, sabiendo que no se veía con su padre, ha decidido romper su silencio. ¿Qué mejor momento que este, en el que estamos todos confinados y su mensaje va a llegar a una audiencia mayor?

Así que, hace un par de días, desde su casa, se ponía delante de la cámara y se manifestaba con claridad y sinceridad. Sin dejar resquicios para las críticas. Sobre todo, porque ha dado este paso para frenar rumores tales como un presunto interés por la herencia que le correspondería tras la muerte del cantante.

La relación con mi padre ha sido nula. ¿Por qué? Me quedaré sin saberlo el resto de mi vida"

"¿Qué herencia? ¿A ustedes le han llamado para alguna herencia? A mí no. Ni quiero ni me interesa. ¿Qué herencia? Ya sabéis que cómo fue la relación con mi padre", comenzaba Alma, antes de verbalizar, justamente, cómo era esa relación: "En mi caso, conmigo, ha sido nula. ¿El por qué? No lo sé. Y me quedaré sin saberlo el resto de mi vida. No quiero entrar mucho en este tema, pero yo no me he peleado con nadie y a mí no me ha llamado nadie. Nada de nada".

La hija de Raquel Bollo dejaba claro que ella siempre ha trabajado, desde que ha tenido edad para hacerlo: "Yo he trabajado desde que he podido trabajar y no por necesidad. A mí nunca me ha faltado un plato en la mesa ni el vaquero que he querido ni la ropa que he querido ni el dinero para salir que he querido. Ha llegado una edad en la que yo he querido ser económicamente independiente. Éramos tres y yo no me sentía bien pidiéndole a mi madre 'dame 30 euros para salir'.

Y añadía al respecto: "¿Por qué? Tengo dos piernas, tengo dos manos, tengo un cuerpo y 18 años… ¿por qué no puedo trabajar? Pues trabajé señor y señoras. Que la gente me dice 'vete a trabajar'". Algo que le ha sentado mal, recordando que eso que estaba haciendo en ese momento, es su trabajo. Era en ese momento cuando tocaba el tema de la pensión de orfandad: "¿Si pedí la pensión de orfandad? Pues sí, porque me corresponde. Soy huérfana de padre. Creo que me corresponde. ¿Le hago daño a alguien? ¿Pagáis ustedes la orfandad? Me la da el Estado y es un Derecho que tenemos todos los que hemos perdido a un padre".

Aclarado todo este tema, tampoco desperdiciaba la oportunidad para desmentir tratos de favor en el hospital cuando dio a luz a su hija, Jimena: "Yo no me di a la fuga. Yo no tenía previsto salir a ninguna hora porque además si me iban a dar el alta o no. Nos llevamos horas, horas y horas que nos dieran el alta. No tenía ninguna hora prevista ni nada de nada. Y tampoco me di a la fuga. Salí en lugar de puerta de delante, por la de al lado. Yo tenía el derecho de querer o no querer posar. Sin más. Yo soy dueña y directora del hospital. Y pido el cambio de habitación y bueno… y 'room service'. Como si estuviera en un cinco estrellas.

Y hace una defensa hacia lo que se ha dicho, también, sobre su madre: "En primer lugar, mi madre no dijo nada. Mi madre estaba por allí super discreta, porque ella es muy discreta no porque estuviera en un hospital público, sino porque ella lo es. Mi madre estaba esperando a que su hija se pusiera de parto. Sin más. No dijo nada ni yo dije nada".