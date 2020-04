19 abr 2020

El confinamiento está dando para todo. Además de conciertos online, ejercicio, o entrevistas, también para charlas entre mujeres, como ha sido el caso de Carmen Lomana, Terelu Campos o Cristina Rodríguez, que se han reunido para hablar de cómo están llevando la cuarentena.

Lo han hecho en el canal de Youtube 'Una habitación propia', y a esta misma conversación se han unido más tarde Daniela Blume y Carla Hinojosa. Ha sido entonces cuando Carmen Lomana ha recomendado a Terelu Campos utilizar algún juguete sexual durante este confinamiento. "Primero lo pruebas tú y luego me llamas y me lo cuentas", ha respondido entre risas.

También confesó abiertamente que: "Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma".

De su primera vez, Terelu afirmó que se dijo: "si esto le gusta a la gente no lo entiendo", y tiene claro también que: "echo más de menos el afecto de un hombre que el sexo con un hombre".