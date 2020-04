19 abr 2020

El polígrafo de Kiko Jiménez en 'Sábado Deluxe' va a traer cola. De hecho, ya en directo provocó un fuerte encontronazo entre el novio de Sofía Suescun y su suegra, Maite Galdeano.

El joven no se cortó a la hora de reconocer que cuando afirmaba que Maite Galdeano es una persona especial, en realidad lo que le producía era vergüenza ajena. "En según qué situaciones Maite hace muchísima gracia, es verdad, es muy graciosa, pero de hacer gracia a dejar de hacerla es muy fácil. Y a veces cuando vengo aquí y se pone vulgar o se le ve algo... Pero se lo digo a Sofía y a la propia Maite, le digo que cuide un poco las formas", declaró.

Claro, estas declaraciones no sentaron nada bien a su suegra, que rápidamente entraba en directo y aseguraba que el novio de su hija "quiere vivir del cuento. Cuanto más lejos de mi hija, mejor". También afirmó a través de Jorge Javier Vázquez: "Dile a este despendolado que ya no va a haber boda, se terminó".

Kiko tiene claro que si la boda se cancela será por decisión de Sofía y de él, de nadie más, y que "otra cosa es que no vaya a venir a la boda". Sus palabras han enfadado todavía más a Maite, que ha respondido afirmando: "No me ha hecho gracia y voy a interferir para que Sofía no se lance tan pronto a casarse, voy a frenar la boda. Si siente vergüenza ajena pues siempre estaremos mal y le voy a hacer la vida imposible, y no va a haber paz. No voy a cambiar porque a él le parezca que hago el ridículo, la boda se va a suspender".

A simple vista la relación de Kiko y Sofía está mejor que nunca pero, ¿será lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al huracán Galdeano?