20 abr 2020

El polígrafo que realizó Kiko Jiménez el pasado sábado en el 'Deluxe', va a traer mucha cola. Primero, porque no dejó en muy buen lugar a su ex, Gloria Camila, sin dudar en destapar los problemas que tenían en sus relaciones sexuales. Pero la que fuera su novia no es la única agraviada. Hay otra mujer que se ha sentido atacada y que ha respondido: Rosa Benito.

Ya durante la semana sustuvo que este se había autoinvitado a la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón y que Gloria Camila no podía verla delante por el daño que le había hecho a su padre. Dos afirmaciones que ratificó este fin de semana ante la máquina de Conchita. Y que, ahora, han recibido la respuesta de la propia Rosa.

¿Cómo? Con una imagen familiar de las pasadas Navidades junto a la que ha escrito lo que es, a todas luces, una contestación a Jiménez sin necesidad, si quiera, de nombrarle. "Tengo una edad que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo que aclarar a nadie lo que soy, lo que hago, ni a dónde quiero ir", comienza la exmujer de Amador Mohedano.

Si alguna vez me equivoqué, pido perdón"

"En este momento de la vida, no me importa si me odian o me quieren. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y lo que quiero es verme con los míos y ser feliz", continúa antes de entonar un 'mea culpa': "Si alguna vez me equivoqué, pido perdón". Y termina: Os quierooooo y os necesito en mi vida". En una clara alusión a esa familia con la que podría haber tenido algún detalle incorrecto en el pasado.