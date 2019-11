26 nov 2019

Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y Rosa Benito se lo ha tomado al pie de la letra. La entrevista de Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, el pasado sábado en el 'Deluxe' no ha dejado indiferente a nadie. Y si Carmen Borrego aprovechaba su paso por 'Viva la vida' el fin de semana para ponerse del lado de Rocío Carrasco, Rosa Benito ha hecho lo contrario en 'Ya es mediodía'.

"Vi a Olga. A mí Olga me gustó. Vi que era una mujer con muchos miedos, que estaba hablando de su vida, que no estaba hablando de la vida de nadie, y en su vida hay unos niños que viven con ella", comenzaba la colaboradora de Telecinco, dejando claro que ella no vio, como Borrego, que Olga se metiera en la vida de la madre de los niños.

Era entonces cuando pasaba a la ofensiva directa contra Carrasco: "Yo te digo, como madre, que no puedo estar ni un día sin hablar con mis hijos, ni un solo día. Yo no dormiría feliz sin un Whatsapp ni saber cómo están y preguntar cómo están mis niños. Si hay una parte que puede dormir tranquila, felicidades, pero yo hablo como madre".

Rosa ya se había manifestado hace un par de semanas a favor de la hija de Antonio David, que le está defendiendo en plató. "A mí me encantó Rocío Flores, me recordó mucho a su abuela: familiar, protectora... Para mí anoche estuvo de 10", dijo un día después de una de esas galas en las que, a pesar de su inexperiencia ante las cámaras, tiró de garra para que no pisaran a su padre.