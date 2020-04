21 abr 2020

Carmen Lomana está viviendo la cuarentena en su casa de Madrid, desde la que, todos los días, ofrece imágenes y vídeos a sus seguidores con todas esas rutinas con las que ocupa su día a día. Hace un par de semanas, incluso instó a los políticos a que se pensaran la posibilidad de establecer 15 días anuales de encierro para que valoremos muchas de esas cosas que pasamos por alto por el ritmo de nuestras rutinas.

Ahora, ha sido preguntada por algo sobre lo que no ha dicho ni media palabra en este mes y medio de encierro. Y Lomana, desde el balcón de su casa, ha respondido a Europa Press por el estado en el que se encuentra esa relación sentimental por la que mostraba entusiasmo semanas atrás: "Como entenderás, esto ha pasado a segundo término. Hay cosas que a lo mejor empiezan con cierto entusiasmo pero bueno... hablamos. No es algo que prioritario en este momento porque ni él ni yo sabemos que va a ser de nosotros".

Unas palabras que contrastan con las de entusiasmo que pronunciaba en aquella entrevista con la revista 'Diez Minutos' en el mes de febrero: "Sí, estoy enamorada. Bueno, enamorada no sé, he conocido a una persona que me ha emocionado, que me ha hecho tocar el cielo con los dedos. Y es estupendo. Es un regalito de la vida y ya está".

Lomana, que ha dejado el amor en plano secundario, sí reconoce la suerte que tiene por el espacio con el que cuenta en este confinamiento, y revela que es su familia, con quien mantiene videollamadas, en quien se está apoyando en estos momentos en los que cumple, como todos los españoles, con la cuarentena.