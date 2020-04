12 abr 2020

Han pasado varios meses desde que Alba Carrillo saliera de 'GH VIP 7' sin el maletín, con depresión y con una relación aparentemente frágil a ojos del público por la inseguridad de la modelo al creer que Santi Burgoa no la esperaría. Tampoco ayudaron los posteriores rumores de infidelidad, que llevaron a su relación a estar en el punto de mira. Por lo que algunas informaciones apuntaban a la posible ruptura de la pareja.

Pero, ¿cómo se encuentra actualmente su noviazgo después de todo y con la difícil situación actual por confinamiento? Las dudas han invadido a la periodista Isabel Rábago en 'Viva la vida', que no ha podido evitar preguntárselo directamente a su compañera de programa.

La ex de Fonsi Nieto ha contestado muy tranquila y segura de su relación: "Estoy encantada, confirmo que estamos juntos", a pesar de que llevan prácticamente un mes sin verse: "No nos vemos desde el confinamiento. Hay miles de parejas así y no pasa nada. Todo sigue bien".

Además ha añadido que prefiere estar distanciada de él, ya que estar las 24 horas del día juntos podría no ser positivo para ambos a diferencia de otras parejas que sí se encuentran cumpliendo juntos con la cuarentena.