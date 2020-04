24 abr 2020

Los directos desde casa tienen el inconveniente de que puede que aparezca en pantalla algo que no deseamos y que nos comprometa... Si no, que se lo pregunten a Alfonso Merlos, que va a tener que dar explicaciones a Marta López, su pareja, por lo que todos los espectadores de 'Estado de Alarma', el programa 'online' de Javier Negre, vieron ayer...

Merlos charlaba en YouTube, en directo, sobre la crisis que estamos viviendo por el coronavirus cuando, en segundo término, aparecía una mujer semidesnuda que no era la concursante de 'Gran Hermano 2'. Esta, hace unos días, revelaba que están pasando separados el confinamiento y manifestaba todo lo que le estaba echando de menos. Algo que, ahora, habrá cambiado...

Esta es la imagen del directo de Merlos en la que se ve a una mujer semidesnuda al fondo. pinit

Marta, en unas declaraciones a la revista 'Semana', sostenía que la situación era especialmente desagradable porque "sé de quién se trata", y descartaba la posibilidad de que se tratase de una familiar con unas contundentes palabras: "Él no tiene ningún hijo ni ninguna hija". Acto seguido, hacía 'unfollow' en las redes sociales hasta quien hasta ahora era su pareja.

La reacción de Alfonso ha llegado en esta mañana de viernes. Ha sido 'Look' quien se ha puesto en contacto con él que, a pesar de decir no querer "hacer declaraciones", ha expresado: "Voy a guardar silencio y que sepas que se están contando bastantes cosas que no se corresponden con la realidad, no voy a hacer ninguna declaración, y voy a mantener silencio". Asegurando que cuando algo "no se corresponde con la realidad no es información", Merlos añade que estamos ante "interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces".

Unas interpretaciones que parecen ser las mismas que ha hecho Marta a juzgar por su reacción...