24 abr 2020

Kiko Matamoros está exponiendo sus emociones sin escudo en las últimas semanas como pocas veces antes. Ha hablado de lo culpable que se siente por cómo trató a su padre en determinadas ocasiones, de cuánto antes tenía que haberse separado de Makoke o de la importancia que ha tenido su pareja, Marta López Álamo, para que él pueda acercarse a sus hijos y tener una relación mucho más estrecha.

En medio de esta vulnerabilidad emocional, Kiko evidenciaba un problema de salud (la dolencia que Dani Martín confesaba hace unos días). El colaborador de 'Sálvame' tenía que ser atendido y, al regresar a su silla, comenzaba un nuevo capítulo de esa sinceridad desmesurada con la que se está dirigiendo al público durante estos tiempos convulsos para todos.

Se me concentran los nervios y me produce un dolor horroroso"

"Me ha llamado Marta. Me ha dicho que cómo estaba, que no me preocupe, que esté tranquilo y que vaya al médico con ella mañana, que se lo prometa", decía después de sufrir esta crisis provocada por unas palabras de Makoke que, según él, es a la única a la que "le interesa esta guerra". Porque Matamoros ha dejado claro que él lo que quiere es disfrutar de la vida que tiene con su actual pareja.

Kiko explicaba que esos fuertes dolores de estómago los padece desde hace tiempo y que parecen tener origen nervioso: "Llevo con esto un año. De vez en cuando. Y sé perfectamente lo que es, lo tengo determinado y es un problema que depende más de mí, de controlar, saber digerir mis emociones". Y añadía: "Se me concentran los nervios y me produce un dolor horroroso".