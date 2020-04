25 abr 2020 sara corral

Alexia Rivas es una de las protagonista de la historia más escandalosa de la semana. Tras varios meses de noviazgo, Marta López y Alfonso Merlos alardeaban de una relación idílica. Sin embargo, la cuarentena ha traído grandes descubrimientos que han dejado a Marta totalmente destrozada. Hoy, la tercera en discordia, Alexia Rivas, ha hablado.

Mientras Alfonso hacía una videollamada en directo para un programa de televisión, una joven se paseaba en ropa interior por la detrás del periodista, imágenes que han sorprendido mucho a Marta, la que fuera su novia. Hoy, la joven misteriosa, Alexia Rivas ha decidido hablar en 'Socialité'.

"Estoy tranquila, no he hecho nada malo. Aunque sí estoy preocupada por la gente que me importa", comenzaba diciendo, a lo que añadía: "en una reunión de 'Socialité'. Trascendió el vídeo sin saber quién era la chica y, claro, al verlo, tuve que contarlo".

"Alfonso, en su casa, hace vídeollamadas todo el rato, igual está hasta seis horas haciéndolas. Y habíamos hablado de por dónde tenía que pasar yo para que la cámara no me cogiera", añadía la joven, aunque al parecer, sus cálculos fallaron porque toda España la vio.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a todos es que Alexia no hiciera referencia a Marta, e incluso asegurase que tenía la conciencia muy tranquila."Ha habido un error de cálculo con tu ordenador'. Pero tampoco hemos matado a nadie", sentenciaba diciendo la jóven.

¿Tendrá Alfonso algo que decir de todo esto?