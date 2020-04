25 abr 2020 sara corral

Sin duda alguna, uno de los temas más comentados durante esta semana, ha sido la 'cazada' que Marta López le ha hecho al que fuera su novio, Alfonso Merlos durante una videollamada en directo. La joven, que está destrozada tras esta infidelidad, está recibiendo todo el apoyo de sus amigos, aunque parece que hay algo que no ha gustado a Belén Esteban.

Marta López, que está pasando por uno de los peores momentos de su vida, ha recibido el cariño y el arropo de todos sus compañeros y amigos. Isabel Rábago, su fiel amiga no ha dudado en dedicarle unas palabras. "Ella es de esas personas que cuando entran en tu vida no quieres que dejen de estar", comenzaba diciendo.

A lo que emocionada añadía: "Querida nunca olvides que siempre ha habido mujeres con clase y clases de mujeres. Tú siempre serás de las primeras Te quiero, amiga". Han sido estas palabras las que no han gustado nada a Belén Esteban y la han hecho saltar.

"Ha dicho algo así de 'hay clase de mujeres y mujeres con clase'. Aquí el que tenía pareja era él, no ella. Lo que ha dicho Isabel me parece muy machista", decía ayer Belén en 'Sálvame'.

Isabel, muy enfadada, no ha dudado en contestarle diciendo: "En este tuit digo que mi amiga pertenece a las 'mujeres con clase', por muchas cosas que no tenéis ni idea. No hablo de 'la otra mujer' porque me da igual".