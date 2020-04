27 abr 2020

Ayer era el día. Los niños eran los primeros en disfrutar de las medidas de alivio que, poco a poco y si las cifras así invitan a ello, se irán sacando adelante en las próximas fechas. Muchos abuelos, aunque desde la distancia de sus ventanas y balcones, pudieron disfrutar de ver, físicamente a sus nietos. Entre ellos, Rosa Benito.

La colaboradora de televisión no pudo contener la emoción al ver a uno de sus hijos y a uno de sus nietos desde la lejanía. Tal y como siempre ha expresado, para ella la familia es un pilar fundamental de su vida. Rosa mostraba en sus redes sociales la imagen de ese hijo, bien protegido con mascarilla y guantes, desde la calle.

"Hoy he llorado de alegría. A pesar de ver a mis hijos y nietos todos los días por Skype, no podéis imaginar lo que he sentido al ver a mi hijo y mi nieto que han venido a verme (viven cerca de mí) diciendo, 'Yaya, mamá... Te queremos' Y yo, os quierooooo con todo mi ser", escribía la ex de Amador Mohedano junto a esa foto.

Además, ayer utilizaba una imagen de Rocío Jurado, la que fue su cuñada y junto la que estuvo hasta el final, asomada a un balcón y con un mensaje recordando a la gente que hay que seguir firmes en ese compromiso de quedarse en casa hasta que podamos recuperar una normalidad que no será como la conocíamos, tal y como nos han indicado.