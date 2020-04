29 abr 2020

Ya queda menos. Malú está a punto de verle la cara al que será su primer hijo. El segundo para su pareja, Albert Rivera. Y antes incluso de que llegue al mundo, su madre ya se ha inspirado en él para componer uno de los temas de su último trabajo. 'Tejiendo alas' es, según su autora ha manifestado, la canción más especial de su vida.

Lo ha hecho en una videoentrevista con Cadena Dial donde ha hablado de ese álbum, centrándose en esta canción a su bebé. "Es una canción sin ninguna pretensión con la que quería expresar cómo me sentía. Poder expresar esas sensaciones que tienes en tu cuerpo en esta nueva etapa", cuenta la artista.

¿Por qué no ha podido esperar para sacarla a la vez que el disco? Porque todo en ella ha sido especial, empezando por esa producción a distancia por el momento que vivimos: "Me apetecía compartirla, es una experiencia porque es la primera vez que grabamos así". Y añadía: "No va con pretensión a nivel vocal, ni musical. Está dirigida hacia lo pequeñito tan grandioso que te hace sentir esa nueva vida que llevas dentro de ti".

Malú durante la videoentrevista en Cadena Dial. pinit

Tengo muchas ganas de comer y de llorar"

"Tenía ganas de contar cómo me sentía, pero son un montón de sensaciones. La ilusión, la emoción, el miedo, el respeto… algo está creciendo en ti y solamente te importa ir creándolo todo para que cuando llegue esté todo listo", se emocionaba Malú, que tampoco tenía problemas en revelar cómo está siendo esa recta final en medio de la incertidumbre a la que todos estamos sometidos.

"He tenido mucha suerte, porque afortunadamente no he sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho. Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil", explicaba antes de rematar: "Tengo muchas ganas de comer y de llorar, ¡tengo las hormonas...!".