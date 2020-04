2 abr 2020

Desde que comenzó el confinamiento por el coronavirus hemos podido ver a muchos famosos en casa, vestidos con ropa cómoda y sin maquillaje. Gracias a las instantáneas que han subido a sus redes sociales durante este periodo hemos podido descubrir lo bonito que es el cabello natural (rizado) de Ariana Grande, las habilidades que tienen Najwa Nimri o Pink con la maquinilla de cortar el pelo o lo estupenda que está Helen Mirren sin maquillaje. Otra que también acaba de aparecer con la cara lavada en Instagram es Malú, acto totalmente altruista.

La cantante ha reaparecido en sus redes sociales, con una foto en la que se muestra sin maquillaje y sujetando un cartel en el que pone #yomecorono para apoyar la luchar contra el coronavirus. Ella es la última celebrity en unirse a esta iniciativa viral que ya han apoyado Paula Echevarría, Vanessa Lorenzo, Jesús Vázquez y Rudy Fernández, entre muchos, y cuyo objetivo es apoyar a nuestros equipos de investigación para que puedan encontrar rápidamente una solución para frenar esta pandemia, con ayuda de las donaciones económicas de famosos y de anónimos.

Esta es la imagen soliadaria, sin maquillaje, que ha subido Malú a su cuenta de Instagram pinit

La intérprete del tema Blanco y negro ha posado con un look de lo más natural, tanto de ropa (viste una camiseta y una sudadera) como beauty. Malú , que está en la recta final de su embarazo, aparece sin una gota de maquillaje, pero con un rostro impecable, seguramente obra de una rutina de belleza diaria impecable. Además, llaman la atención sus cejas, que están perfectamente definidas. ¿Habrá seguido nuestros consejos para mantener las cejas perfectas en casa? Para el pelo ha optado por peinarlo liso, pero sin estar muy pulido, y suelto; y, aunque sus uñas no están esmaltadas, sí que se puede ver que las lleva bien limadas y con una capa de brillo. Su look es el claro reflejo de que se puede estar en casa guapa, pero sencilla.