1 may 2020

Ana María Aldón ha ido a 'Supervivientes' a ganar. Hay quienes aseguran que, detrás de su participación, hay una necesidad económica familiar imperiosa. Pero, sea por los euros, por darse a conocer o por otro motivo, lo cierto es que no está dejando indiferente a nadie. Por su alegría, su desparpajo, si sinceridad y porque no elude ponerse cara a cara con los conflictos si es para manifestar, con sinceridad, lo que siente y piensa.

La mujer de José Ortega Cano, que ha estado en el punto de mira por un acercamiento (para muchos) peligroso con el ya expulsado Antonio Pavón y por la frialdad con la que trata a Rocío Flores, que no debemos olvidar que es sobrina de la hija de su marido, se sinceraba en unas imágenes que vimos anoche sobre las penurias que ha pasado en su vida por falta de medios.

"Yo de soltera no tenía dinero para comprarle los libros a mi niña, así que cuando tengo guardo", confesaba, dejando entrever que es una mujer que sabe ahorrar por si vienen tiempos peores. "Yo tengo mucho orgullo entonces no pedía nada. Me acostaba sin comer, pero no pedía nada", explicaba antes de añadir en la conversación, mantenida con Ivana Icardi: "A ver si te crees que porque yo estoy casada con Ortega Cano me mantiene todos mis gastos".

En ese momento, sacó a la palestra un tema que colea desde hace años, pero ante el que aún no habíamos visto a Ana María manifestarse con tal contundencia: "La periodista que dice que cuando conocí a Ortega fue como si conociera a Dios. ¿Me salvó la vida? ¿Me sacó de la calle? ¿Qué es lo que hizo Ortega Cano conmigo?".

¿Vas a hablar tú de mí? Guarra, que eres una puerca"

Unas preguntas lanzadas al aire, sin descubrir la identidad de esa periodista y tras las que la atacaba con mucha dureza: "Esa es una desgraciada de la vida. ¿Vas a hablar tú de mí? Guarra, que eres una puerca. Te tienes que lavar la boca con lejía y quitarte la cara esa pinchada que tienes, que eres muy fea. Y que yo soy la segundona, segundona ¿de qué? Mamarracha".

¿Sabremos algún día de quién se trata? Porque Aldón a gusto, se quedó un rato con la contundencia de unas palabras en términos de insulto que, de darse pr aludida, no le habrán hecho gracia a quien vayan dirigidas.