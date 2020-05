1 may 2020

La vida vuelve a ponerle su cara más triste y amarga a Víctor Sandoval. El colaborador de 'Sálvame' revelaba en la tarde de ayer que está atravesando una situación muy delicada a nivel familiar como consecuencia de la delicada salud de su madre, que estaría ante sus últimos días.

Sandoval explicaba que, si no ha estado presente junto a sus compañeros estas semanas de atrás, ha sido por ella: "Mi madre está agonizando, por eso no tenía fuerzas para venir". Lo hacía antes de dar detalles de cómo esta ha superado el coronavirus, pero la ha dejado tan tocada, que es cuestión de días que se llegue al fatal desenlace.

"Si no se muere hoy, se muere mañana. No se va a morir con coronavirus, ya que ella ya lo ha superado pese a tener 94 años. Así lo han dicho los test, pero el bicho la ha dejado destrozada por dentro, tanto los pulmones como la cabeza", explicaba antes de recibir el consuelo de sus compañeros presentes en plató.

"Cuando diagnosticaron el COVID-19 a mi madre me quedé sin habla. Yo, pese a cómo soy, no podía ni hablar. No podía tampoco salir de casa, estaba aterrorizado", continuaba, antes de poner sobre la mesa que él entró, entonces, en una paranoia: "Como mi madre no tenía síntomas y se estaba muriendo, pensé que yo también podría estar muriéndome... Fueron unos días angustiosos".

El dolor no tiene ideologías, ¡basta ya!·

"Todo esto coincidió con que yo me vine de Sitges a vivir a Madrid para estar más con mis padres, y justo los dos se me mueren. Si no llego a venir igual viven más tiempo", proseguía con la narración del drama, antes de pedir que no se haga política con un cosa tan seria como esta: "Me duele tanto cada vez que se politiza la muerte... El dolor no tiene ideologías, ¡basta ya! En lugar de hablar del drama de las familias, de paliar su dolor, están echándose la culpa unos a otros, aunque esto es algo general de todo el mundo. Algunos han metido más la pata que otros, pero hay que pensar en las víctimas".

"Cuando mi hermana me mandó un mensaje diciendo que tenía las pulsaciones más bajas, me entró un ahogo… No son ganas de llorar, es una sensación muy rara, como si me faltara el aire", remataba Sandoval que, recordemos, el pasado 26 de febrero perdía a su padre.