1 may 2020

No, ella no quería aparecer. Le pasó como a Alexia Rivas en el famoso vídeo de Alfonso Merlos. Hablamos de Terelu Campos, que se convertía en protagonista, sin quererlo, de 'La Resistencia' anoche. Su madre estaba interviniendo por videollamada en el programa de David Broncano.

Terelu pasaba por detrás y, al darse cuenta de que estaba en directo, se llevaba las manos a la cara y se iba del plano. "Cuando Terelu vea que se está viendo así, se va a agobiar porque antes ha dicho no me he maquillado", decía su madre, que le gritaba: "Terelu, que sepas que se te ha visto sin maquillar".

¿Su reacción? Acercarse a la cámara para que viéramos un primer plano de ella sin nada de maquillaje. Al natural. 'No make up', como se dice ahora. Una demostración de que, en estos tiempos en los que todos hemos enseñado nuestras casas y nuestras imperfecciones, todo está permitido.