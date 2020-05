1 may 2020

Penélope Cruz (lo que opina de ella Woody Allen en sus memorias) se ha convertido en la gran protagonista del nuevo número de la revista 'Red', donde, entre otras cosas, ha reflexionado sobre lo poco que le gusta salir a disfrutar de la noche y ha confesado que ni el alcohol ni otras sustancias es algo que le haya llamado la atención nunca. Unas afirmaciones que hablan de una vida muy ordenada y que podrían haber sido uno de los pilares sobre los que edificar su familia y si carrera de éxito.

"Lo mejor es que nunca me han interesado las drogas o el alcohol... Fui a la fiesta de Guy Oseary el pasado febrero. Fue genial y vi a un montón de amigos. Muchos de ellos se quedaron de piedra y me dijeron: '¡Guau, no me puedo creer que sean las dos de la mañana y que sigas aquí!' La verdad es que solo lo hago una vez cada dos años", explica con sinceridad.

Si no duermo al menos siete horas, luego pago el precio"

También desvela las horas que necesita dormir para poder rendir a pleno rendimiento: "Si no duermo al menos siete horas, luego pago el precio. Pierdo la concentración, me pongo de mal humor... Esa es una de las cosas más duras de tener hijos, porque tengo que levantarme muy temprano. Siempre me planteo el mismo dilema: ¿salgo a cenar o me voy a la cama? Si salgo, ¿cómo me voy a sentir mañana? Dormir siempre gana".

Porque tiene claro que, el mejor secreto de belleza que puede ofrecer, es el de a rectitud en sus hábitos. "Para sentirme bien no necesito maquillarme o cepillarme el pelo. Lo más importante es estar fuerte, sana, darle al cuerpo y a la mente lo que necesita. Si no cumplo con esos requisitos, me resulta muy duro mantenerme centrada. Para mí es muy importante comer de forma limpia y saludable", declara en esa entrevista.

Penélope también toca un tema que ya ha abordado en otras ocasiones: el de la maternidad y todo lo bueno que le ha traído a su vida el criar a Leo y Luna. "Hay muchas cosas que me han sorprendido sobre la maternidad. Es como una revolución dentro de ti, muy animal. El mundo entero se ve diferente porque nunca más volverás a pensar en ti mismo, lo que es muy bueno. Y sucede en un segundo", sentencia Cruz, que hace unos días soplaba 46 velas en su tarta de cumpleaños.