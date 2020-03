18 mar 2020

La historia de amor entre Johnny Depp y Amber Heard se terminó hace años. Sin embargo, el juicio que les enfrenta para la disolución de su matrimonio, es otro cantar. Desde hace meses, asistimos al cruce de declaraciones, demandas y acusaciones de malos tratos por una y otra parte. Las últimas informaciones, aparecían hace una semana. Y, ahora, a él le ha salido una nueva defensora: Penélope Cruz.

La de Alcobendas le conoce desde hace tiempo y ha querido mostrarle su apoyo público con unas palabras dentro de una entrevista al medio 'online' estadounidense 'The Blast'. "Han pasado muchos años y no solo he hecho tres películas con él sino que también cuento con él como un gran amigo", comenzaba hablando de él Penélope.

Siempre me ha impresionado su amabilidad"

"Siempre me ha impresionado su amabilidad, su mente brillante, su talento y su peculiar sentido del humor", saca a relucir las virtudes del protagonista de 'Piratas del Caribe' antes de contar cómo le conoció: "Estaba en Madrid y me lo presentó Pedro Almodóvar. Las únicas frases que sabía decir en inglés en esa época eran 'cómo estás' y 'quiero trabajar con Johnny Depp'".

Cruz ha compartido rodaje con la estrella de Hollywood, además de aquella participación en una de las entregas de 'Piratas del Caribe', en 'Blow' y 'Asesinato en el Orient Express', cumpliendo así más que con creces aquel sueño que tenía el día que Almodóvar, otro de sus grandes amigos, puso a Depp en su camino.

Penélope no es la única que roto una lanza en favor de Johnny dentro de esta polémica que le enfrenta a Heard. Su otra exmujer, Vanessa Paradise, lo hizo primero y, posteriormente, Winona Ryder, expareja de Depp, hizo también unas declaraciones en favor de su imagen: "No quiero llamar a nadie mentiroso, pero por mi experiencia con Johnny me es imposible creer que estas terribles acusaciones sean ciertas. Lo encuentro extremadamente desconcertante conociéndolo como lo conozco".