2 may 2020

Este miércoles, Lydia Lozano se abría como nunca en una entrevista publicada por la revista 'Lecturas' donde dejaba al descubierto sus impresiones sobre la crisis del coronavirus, pero también sus mayores miedos personales. Sus inquietudes. Y hacía una revelación que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Nos referimos a la parte en la revela que habla con su padre todas noches. Algo que no pasaría de ser una charla rutinaria como pusiéramos tener cualquiera, si no fuera porque falleció hace muchos años. "Hablo mucho con mi padre", es la frase que suelta a bocajarro antes de explicar cuándo y por qué lo hace.

"Yo cuando me acuesto hablo con él. Le digo: 'Papá échame una mano, hombre, no ves que me están fastidiando. Hablo mucho con mi padre porque tengo insomnio y puedo pasarme toda la noche haciéndolo", son las palabras con las que ha sorprendido la colaboradora de 'Sálvame' en esa conversación con la mencionada publicación.

El tema salía porque la colaboradora de televisión asegura que, en los momentos difíciles, como este que estamos atravesando, recurre a la presencia de ese hombre que tanto le marcó en la vida y al que le cuenta todos sus problemas para que le eche una mano. Y recordemos que su vuelta, tras mes y medio casi apartada de la pequeña pantalla, no ha sido sencillo.

Lozano agradecía hace pocos días los piropos de Mila Ximénez, que reconocía que a ella también le costó pillar de nuevo el hilo del trabajo tras volver de la isla de 'Supervivientes'. Lo mismo que está experimentando ahora Lydia después de permanecer en casa en aislamiento por una gripe que, en un principio, fue sospechosa de ser coronavirus.