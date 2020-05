2 may 2020

Lo que iban a ser, en principio, dos semanas se han convertido en dos meses. Y hay parejas y familais enteras a las que la proclamación del estado de alerta les pilló separadas. Es el caso de Tamara Gorro que, además, tuvo que permanecer aislada de su marido, Ezequiel Garay, hasta que superó el coronavirus. Con la añoranza añadida de que, mientars que ellos estaban en Valencia, toda su prole se encontraba en Madrid.

La 'influencer' ha compartido parte de una videollamada con su hija Shaila en las redes sociales, y ha explicado: "Este tipo de vídeos te dan satisfacción y alegría, claro, pero a la vez es dolor, porque me gustaría estar con ellos". Tamara lleva demasiado tiempo sin estar con ellos, y sabe que esto se va a alargar aún más...

"A mí me gustaría saber cuándo podremos viajar a por nuestros hijos. ¿Hasta junio? ¿Estamos locos? No puedo salir de la provincia, son dos meses sin ellos y no sé lo que me espera", se pregunta ante la incertidumbre lo que tenemos por delante, de cuánto tiempo será cada una de esas fases en las que se ha dividido la desescalada.

Mientras mañana, Día de la Madre, va a tener que pasarlo sin el calor de sus pequeños, advierte a sus 'followers': "Creo que estoy siendo una ciudadana ejemplar al igual que la mayoría de los españoles y hay mucha gente como yo. Hay enfermeras y médicos que tienen a sus hijos con sus abuelos y que necesitan ir a por ellos. No sé qué hacer. Estoy informándome y cuando sepa algo os lo comunico".

Un canto desesperado que llega unos días después de que mostrase lo orgullosa que estaba de sus hijos con una foto en la que van convenientemente equipados con sus mascarillas.