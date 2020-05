2 may 2020

Hace un par de días, roto, Víctor Sandoval relataba el último capítulo dramático de su vida al que se estaba enfrentando. El colaborador de 'Sálvame', explicaba que no había ido estas semanas a trabajar porque no se encontraba con fuerzas. Su madre había superado el coronavirus, pero la enfermedad la dejó tan tocada, que estaba agonizando.

Ese triste desenlace que él adelantaba, se ha producido. Asunción Novillo ha fallecido hoy a los 94 años en Madrid. Tan solo dos meses después de que lo hiciera su marido. Sandoval se había mudado desde Sitges a Madrid a principios de año para estar al lado de sus padres. Ahora, se queda solo en la capital.

El dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar"

La noticia la ha dado él mismo. En su Instagram. Junto a una tierna foto dando un beso en la mejilla a Asunción, Sandoval ha escrito: Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. "Mamá me dejas roto. El dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar... Siempre me decías que estaba enmadrado y que razón tenias.. Has tenido que morir para que descubra el dolor del alma ... Ese no tiene consuelo. Descansa en paz mamá. Volveremos a vernos. Te quiero".

Una despedida que deja a Sandoval sin padres y pasando el dolor en la soledad de un confinamiento que está haciendo aún más duras las pérdidas de los seres queridos.