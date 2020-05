3 may 2020

Él fue uno de los primeros futbolistas de nuestra Liga en dar positivo por coronavirus. Ella ha narrado la rabia de tener que estar separados, aunque dentro de la misma casa. Tamara Gorro y Ezequiel Garay son una de las parejas más sólidas del panorama español, y esta cuarentena les ha servido para demostrarlo. No solo por lo mal que lo pasaban ese tiempo que no podían estar en contacto, sino porque nos han regalado momentos muy divertidos. Y también tiernos.

El último que ha tenido el futbolista con su mujer es de los segundos. Recordemos que, un par de semanas después de que comenzara este encierro, la 'influencer' vivía en su propio pelo los estragos de la cuarentena: mostraba en una pequeña grabación en clave de humor cómo se le caían las extensiones por falta de los cuidados necesarios.

Hace unos días, Tamara tomaba una decisión para su cabello y su 'look': se lo cortaba dando paso a una nueva imagen. El encargado de ejecutar el corte no era otro que el propio Ezequiel que, como cientos de españoles, se armaba de valor (y de unas tijeras) para convertirse en peluquero improvisado.

"Eze me ayuda a cortarme el pelo... Me pone de los nervios... ¿Qué pensáis que me he hecho?", escribía al lado de un vídeo colgado en Instagram TV. Y por si alguno no tenía esos cinco minutos escasos para ver el resultado, poco después mostraba el resultado final de esa nueva Tamara.

Y ha tenido mucha aceptación. Pero, de entre todos los piropos que ha recibido, destaca el de su propio marido, que tirando de humor y de juego de seducción, comentaba al lado de esa nueva imagen de Gorro: "Bueno, ya está. Foto sin nada en el 1.6 millones de seguidores, bailando bailes espectaculares de Jennifer Lopez y ahora este cambio espectacular. ¿Está usted casada?". Ella le entraba al trapo y le respondía: "Lo siento, sí estoy casada, con el hombre más maravilloso del mundo".