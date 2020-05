3 may 2020

"Madre no hay más que una". "Amor de madre". "Una madre lo perdona todo". "Una madre es la única que siempre está". Estas frases las hemos escuchado en más de una ocasión y son verdades universales por sí mismas. Hoy, como cada primer domingo de mayo, se celebra el Día de la Madre (ellas lo celebran por primera vez). También para nuestros famosos que, desde primera hora de la mañana, han querido rendir homenaje a las suyas o reivindicarse como madres más allá de su papel en el papel cuché.

Una de las más tempraneras, como no podía ser de otra manera por lo acostumbrados que nos tiene a ser activa en sus redes sociales, especialmente en fechas señaladas como la de hoy, era Paula Echevarría. La actriz colgaba una foto caminando al laso de su madre. "Siempre a la verita mía... No te imaginas, mamá, las ganas (y la necesidad) que tengo de abrazarte... ¡Feliz día! ¡Te quiero con locura!"; escribía al lado.

No tardaba en reconocerse también en su papel de madre. ¿Cómo? Compartiendo una buena tanda de imágenes junto a Daniella (a quien días atrás agradecía por las clases que le está dando para aprender a utilizar TikTok). La pequeña, poco a poco y en momentos muy señalados, está adquiriendo su cuota de protagonismo en el Instagram de su madre.

Otra que siempre ha puesto en valor el papel de su madre, sobre todo tras el fallecimiento de su padre, era Belén Esteban. Hoy esperábamos esas tiernas palabras de la colaboradora de 'Sálvame' hacia Mari Carmen Menéndez. Y llegaban poco después de que el reloj apuntara a las 12 de la noche: "Felicidades mamá. Quiero que sepas que, en estos momentos difícile,s te estás portando como una CAMPEONA. Te queremos mucho. FELIZ DIA DE LA MADRE. TE QUIERO MAMÁ".

En Twitter en vez de en Instagram colgaba Silvia Marsó una imagen en la que demuestra que, a pesar de las ganas que tiene de no separarse de la suya, lo que es obligatorio en estos momentos es practicar la distancia social. Máxime cuando una de las partes es una persona mayor, uno de los sectores más vulnerables en esta crisis del coronavirus.

No para todas es un día de especial alegría. Para Irene Rosales, este es su primer Día de la Madre sin la suya, que perdió la batalla contra el cáncer el pasado 6 de febrero. A ella, Mayte Vázquez, le dedicaba un mensaje cargado de nostalgia por su recuerdo. "3 de mayo. Dentro de 3 días hace 3 meses que ya no estás con nosotros, pero, ¿sabes qué? Me siento protegida por ti, mi ángel, y eso me llena de vida. Me das la fuerza suficiente para ser tan buena mamá como tú", comienza al lado de un vídeo recordatorio.

"Gracias por todo mami. Allí donde estés, feliz día de la madre. Daría la vida por volverte a besar. Te echo tanto de menos", remata una Irene que tiene dos hijas junto a Kiko Rivera que, en esa felicitación en la que no se olvida de la suya, Isabel Pantoja, recuerda, por supuesto el papel que tiene su mujer en la crianza y educación de sus dos pequeñas.

Un carrusel de fotos en un pequeño vídeo, sirven a Carmen Lomana, que ha potenciado su faceta 'influencer' estos días, para recordar a su madre, fallecida hace cinco años. "¡Feliz día a todas las madres! Desde aquí un recuerdo y un beso inmenso mama allí donde esté tu energía", le dedica a modo de homenaje.

Risto Mejide valora a Laura Escanes como madre, como Kiko lo hace con Irene. No hacía falta que hoy colgara esa tierna imagen de la modelo abrazada de la niña que tienen en común, Roma. Pero todo suma. "Hace ahora 7 meses también nació la mejor madre del mundo. Apunta eso, anda. Muchísimas felicidades, amor mío", le dedica a su mujer.

Chayo Mohedano se rinde un autohomenaje, pero, a la vez, no se olvida de alguien que le da un valor supremo a la familia: su madre, Rosa Benito. Con un TikTok que le dedica su hijo, aprovecha para agradecer a Rosa todo lo que ha hecho por ella.

Ágatha Ruiz de la Prada también, antes de que nadie la felicita, se lo dice todo ella sola con una foto en la que están a su lado sus dos hijos, sus grandes pilares en aquel momento que su historia con Pedro J. Ramírez llegó a su fin de manera abrupta y, a la vez, inesperada para ella. "Feliz día de la madre. Recuerdos fantásticos", se limita a escribir al lado de la instantánea.

Aunque, sin duda, la mayor sorpresa nos la ha dado María Castro, que ha esperado hasta este Día de la Madre para anunciar al mundo, con una foto familiar, que ella va a serlo de nuevo. Y que será una niña.