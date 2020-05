3 may 2020

Ayer conocíamos la noticia: el pasado viernes, Makoke perdía a su madre. A sus 90 años, y sin dolencias aparentes que hicieran presagiar que su final era inminente, Lourdes nos dejaba en su Málaga natal. Lejos de su hija y con todas las complicaciones que eso supone a la hora de las despedidas por la situación que vivimos como consecuencia de la crisis del coronavirus.

En la noche del viernes, era Anita Matamoros, nieta de la fallecida, quien la recordaba con una imagen y un corazón roto en sus 'stories' de Instagram. No ha sido hasta este domingo, Día de la Madre, cuando Makoke ha manifestado todo ese dolor infinito que siente al haber perdido a la suya, a quien estaba especialmente unida.

"Hoy era tu día, no cabe más dolor y amor, he sido tan afortunada de tenerte... Todo lo que nos has dado, ese amor incondicional a tus seis hijas y a tu marido, te hicieron tan especial, que nos has dejado un vacío imposible de recuperar, pero siempre estarás ocupando gran parte de mi corazón", comienza su desahogo la colaboradora de televisión al lado de una foto en la que aparece junto a ella siendo una niña.

No cabe más dolor y amor"

"La familia que creaste seguiremos tal y como nos dejaste, con tu legado basado en el amor. Tendré siempre en mi memoria tu sonrisa y esa alegría que desprendías, que hacía sentirnos tan bien teniéndote como matriarca. Te quiero infinito, siempre, MAMÁ. Espero que me des aliento y fuerza para superar tu ausencia... SIEMPRE ESTARÁS. GRACIAS", termina Makoke.