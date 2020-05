6 may 2020 sara corral

Tania Llasera es desde hace años una de las caras habituales de la televisión. La periodista, que está ahora centrada en nuevos proyectos laborales, ha aprovechado la cuarentena para redescubrir facetas ocultas, pero también para sincerarse y desvelar duros momentos de angustia y desesperación. Hoy, ha amanecido con una noticia que ha asustado a todos sus seguidores tras publicar esta imagen.

La periodista ha sorprendido a todos al publicar esta fotografía en la que aparece con una graciosa tirita de 'Hello Kitty'. Al parecer, habría parado el impacto de los dientes de su hija con la nariz, dejándole un arañazo en ella. Además, uno de sus dientes habría necesitado de la visita del dentista.

"Hello Kitties... Cosas que pasan... Golpes nocturnos que te obligan a ir al dentista y todo. Me ha parado la policía 2 veces por no estar en mi horario en la calle, lo cual me parece perfecto", comenzaba escribiendo la joven al pie de foto de la imagen, haciendo eco de su característica naturalidad y espontaneidad.

"Día no sé cuál ya. He dejado de contar los días. ¿Será como el día 55? Desde el 11 de marzo...", terminaba de escribir de manera irónica. La periodista ha desvelado lo dificil que está siendo para ella superar esta cuarentena , sin embargo, trata de sacarle la parte positiva.