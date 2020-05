7 may 2020 sara corral

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han sido durante este último año una de las parejas más seguidas. Desde que se conocieron en 'Supervivientes 2019' y protagonizaron un intenso y polémico romance, ambos se han convertido en dos de las caras más habituales de la televisión en programas como 'GH' o 'Supervivientes'. Sin embargo, estos últimos meses han sido muy difíciles para ellos como pareja a causa de algún que otro "desliz", y lo han demostrado con este increíble guerra de reproches.

A través de su canal de Mtmad, la pareja ha decidido someterse a un cuestionario que les ha enfrentado más de lo que ellos se imaginaban. "Con cuántos años vine a Europa por primera vez?", le preguntaba Fabio a su chica, a lo que lo esta respondía: "Eres un p*** que ha estado con todas las italianas y las argentinas. Ha tenido más novias que bragas yo tengo en el cajón, pero no pasa nada. Yo lo tengo superado".

Aunque la conversación comenzó bastante calmada, la tensión fue creciendo considerablemente con aquellas preguntas que hacían referencia a algo que ha pasado recientemente entre ellos: una infidelidad por parte del italiano. "¿Cuánto tardas en acostarte con un chico?", le preguntaba Fabio a Violeta cambiando de tema.

"Él dice que no le ha pasado…eres un mentiroso compulsivo. No te lo crees ni tú. . Yo ahora esas cosas no las hago porque tengo a este morenazo y cuando uno está enamorado eso es lo mejor que hay y si tienes lo mejor en casa no lo buscas fuera ¿Eh Fabio?", contestaba Violeta en forma de indirecta.

Algo enfadada, sentenciaba la emisión diciendo: "Te perdonado unos cuernos, te lo digo para que no pase. Como te amo mucho no sé en qué plan me metería. No lo sé, me tendría que poner en esa situación". ¿Superarán este confinamiento?