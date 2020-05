8 may 2020

Hace unos días, Suso Álvarez reabría la guerra. Utilizaba una conversación en directo en Instagram, de esas que se han puesto tan de moda con el confinamiento, para asegurar que a Aurah Ruiz no se la podía considerar ni novia. Trataba a la canaria poco menos que de divertimento para pasar el rato en la edición de 'GH VIP' en la que coicidieron.

Ella cargó duramente contra él y, ahora, en una ronda de preguntas a las que ha contestado en su canal de Mtmad, ha aprovechado para continuar con ese enfrentamiento y verbalizar que la importancia que le da, es la misma que él le dio a ella. "No me gustaría tener que habla con Suso en persona, ni siquiera me gustaría volver a verle. No me enamoré de él ni dentro ni fuera de Guadalix", sentencia.

No se quedaba ahí: "Tampoco lo entenderé nunca porque lo único que me hace ver es una mala persona, con oscuridad y cruel. Lo defendí porque no sabía lo que había pasado. Mi primera defensa fue sin ver ningún vídeo". Y era entonces cuando destapaba la estrategia que había seguido tras la petición de su madre: "Su madre me pidió que por favor que intentáramos hacerle ganador y yo cedí. Fui bastante hipócrita".

Una vez aclarado esto y teniendo en cuenta que Suso es su pasado más remoto, Aurah reconocía que está conociendo a alguien. Bueno, en realidad llevan ya medio año, que es un tiempo considerable como para etiquetar la relación como noviazgo. "Estoy con alguien, le conozco bastante. Sí, tengo novio, llevamos 6 meses. Estoy bien pero no puedo decir cuánto duran las cosas. Solo espero que siga así de bien", manifestaba sin entrar en más detalles.