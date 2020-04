28 abr 2020

Parecía que la entrada de Aurah Ruiz en 'GH VIP', en aquella edición de 2018, no solo le iba a dar ese balón de oxígeno que necesitaba para descansar de la sacrificada vida que lleva al tener que atender a su hijo Nyan, enfermo de nacimiento, las 24 horas del días. Todo hacía indicar que había encontrado, por fin, ese amor para siempre. Aunque, a decir verdad, desde el primer beso con Suso Álvarez, hubo sombras agoreras que vaticinaban un final digno de tragedia.

La historia de amor se rompió muy poco después de que ambos estuvieran fuera de Guadalix de la Sierra. Ahora, más de un año después de que se escribiera ese punto y final, ha sido él quien ha agitado el árbol y ha conseguido que caigan frutos, porque volvemos a hablar de ellos.

Estaba aburrido y amargado entre cuatro paredes y no me quedaba otra opción"

Ha sido en un directo con Iván González donde Suso ha destapado esa caja de los truenos. Era este quien le preguntaba si la última novia que había tenido Suso era Ylenia Padilla, pero caía en la cuenta de que no... "Ah no, fue otra pero a esa no la nombro", decía Iván antes de que su compañero de conexión sentenciara: "Qué va a ser eso mi novia, qué vergüenza. Estaba aburrido y amargado entre cuatro paredes y no me quedaba otra opción".

Un bombazo que ha dolido en lo más profundo del alma a la canaria que, en un vídeo en sus redes, comenzaba advirtiéndole que le iba a contestar refiriéndose a él como "bastardo". A continuación, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se despachaba muy a gusto con Suso.

Hipócrita, machista, sucio y mentiroso"

"Hipócrita, machista, sucio y mentiroso. Más te diera a ti vergüenza del hombre que eres y a tu madre de haberte dado esos valores de mierda. Mejor lávate la boca antes de hablar de mí porque a mí no me hace falta para nada hablar de ti. No creo que ninguna chica de este planeta se merezca a alguien tan poca cosa como tú", le dedicaba sin cortarse ni un pelo.

La guerra, una vez más entre ellos, está servida.