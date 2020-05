8 may 2020

Efectivamente, cuando empezó este concurso, hace tres meses, no sabíamos de lo que iba a ser capaz Ana María Aldón (la periodista a la que llamó "desgraciada" desde la isla). La mujer de José Ortega Cano ha dejado en 'Supervivientes 2020' momentos de humor, de cante y baile y hasta discusiones por los desplantes a Rocío Flores, a quien ella no considera su familia (algo que deberá discutir con Gloria Camila, hija de su marido, en cuanto ponga un pie en España). Pero si por algo va a pasar a la historia su concurso, es por ese rapado de pelo al que se sometió anoche.

Ana María se puso delante de una rueda con diferentes cortes de pelo y, antes de hacer girar la ruleta y saber cuál sería el sino de su cabello, pacto con Lara Álvarez que haría lo que saliera en la misma... siempre y cuando le dieran a cambio no uno, sino tres cocidos. Con un apretón de manos cerraron en acuerdo y la flecha se paró en el rapado a 15 mm.

Anoche, durante la gala en la que resultó expulsada Yiya, cumplió su palabras. Primero le adecentaron el pelo con unas tijeras, para que la maquinilla no se trabara, y después se procedió a ese pelado que dio paso a un cambio radical de imagen. A un nuevo 'look' que, en honor a la verdad, no le queda nada mal a la diseñadora.

Reproducir Este es el resultado final de la nueva imagen de Ana María. Pincha sobre la foto para ver los famosos que entraron en esta edición de 'Supervivientes 2020'.

Los encargados de ejecutar ese corte de pelo eran Jorge Pérez, Hugo Sierra y Rocío Flores, ante la atenta mirada de Lara, que no perdía detalle de la acción, pero tampoco de las palabras de Ana María mientras la maquinilla se abría paso por su cabeza. "Se los voy a dar a mi madre", decía mientras recogía los mechones.

Tras tirar de sentido del humor y decirle que se parecía a Lina Morgan en 'La tonta del bote', Jorge Javier reconocía que estaba "muy guapa". ¿Se quedará con este look para siempre? Recordemos que otra concursante de este 'reality', María Jesús Ruiz, se lo cortó igual y, ahora, se ha acostumbrado a lucir el pelo corto.