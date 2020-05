9 may 2020

Compartir en google plus

Como muchas otras famosas, Terelu Campos se ha unido a uno de esos cambios de look durante la cuarentena con tinte de pelo incluido que impactan. La colaboradora ha acudido a 'Viva la vida' con una nueva imagen en la que ha cambiado su habitual pixie rubio platino por un color de lo más atrevido: un naranja muy vivo que le favorece al 100%.

La buena noticia es que lejos de hacerlo sola en casa con tintes de pelo de supermercado, ha acudido a su peluquera de confianza en el Salón Cheska de Madrid, que, recordemos, este tipo de establecimientos se encuentra abierto desde el pasado 4 de mayo.

Todos sus compañeros han elogiado su nuevo aspecto, alabando lo bien que le sienta este nuevo tono de cabello, que dice, haberle costado unas bastante horas en la peluquería: "Estuve cinco horas en la peluquería porque nunca me he tenido que teñir el pelo entero porque no tengo canas".

Un cambio de look que refleja la buena cuarentena que está viviendo con María Teresa Campos, con quién protagonizó un vídeo de lo más divertido mientras su madre mantenía una videollamada online con 'La Resistencia' y ella se marcaba un Merlos al fondo sin maquillaje.