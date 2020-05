10 may 2020

Queda demostrado que las famosas no son las únicas que sorprenden con nuevos retoques estéticos de los que, a veces, se arrepienten. Pero lejos de arrepentirse, Suso Álvarez ha acudido a su puesto de trabajo como colaborador de 'Viva la vida' apenas 24 horas después de haber pasado por quirófano. La reciente intervención hacía saltar las alarmas a la propia Emma García, que decidió preguntarle sin tapujos por qué tenía la cara algo más hinchada de lo normal.

¿Qué se ha hecho en la cara Suso Álvarez?

Y entre bromas, el ex concursante de 'GH 16' confesó que se había extraído las bolas de bichat: "Ayer me hice una operación, me he extraído las bolas de bichat para tener luego el rostro más afilado. No os preocupéis. Lo que pasa es que ahora tengo los puntos porque la operación fue ayer. No han pasado ni 24 horas". Una operación de cirugía estética que se llama bichetomía y que es la favorita de famosas como Bella Hadid, Victoria Beckham o Angelina Jolie.

Ante la sorpresa de la presentadora y del resto de compañeros, Suso explicó que lo ha hecho porque quería conseguir un rostro más fino y más varonil. Y sentenciaba bajo la mirada incrédula de Terelu: "Tengo que cuidarme, estoy empezando a ser viejo".

Además, el colaboradora ha querido explicarlo también en Instagram, donde ha colgado un vídeo con Ylenia explicando por qué tenía el rostro diferente. "Los hombres también se operan. Igual que Kiko Jiménez se operó la nariz, pues Suso se ha quitado las bolas de bichat", explicaba efusiva la de Benidorm confundiendo a Kiko Jiménez con Kiko Matamoros.