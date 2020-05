12 may 2020 sara corral

Violeta Mangriñán se ha convertido en una de las caras más habituales de la televisión, pero no siempre ha sido así. La joven, que hizo sus primeras intervenciones en 'Mujeres Hombres y Viceversa', consiguió su reconocimiento total al concursar en 'Supervivientes 2019'. Lejos de ser una de las mejores supervivientes de la historia del programa, su concurso estuvo marcado por la mala relación con el resto de compañeros, y su increíble historia de amor con Fabio Colloricchio.

A pesar de haber dejado Honduras atrás, parece que la enemistad entre Chelo García Cortés y Violeta se dilata en el tiempo. O al menos, eso es lo que pareció ayer tras este encontronazo en directo.

A pesar de haber finalizado el concurso hace varios meses, Violeta ha considerado que este era el momento perfecto para desvelar algunos secretos de sus compañeros, que además, no los dejaba en muy buen lugar. Al parecer, la joven ha decidido hablar sobre la higiene personal de Chelo García Cortés en la isla. "Chelo dejaba la letrina hecha un asco. Que esta señora me pusiera a parir es para hacérselo mirar", decía enfadada Violeta.

Chelo, que no podía creer lo que estaba sucediendo, optó por el silencio para evitar dar más argumentos a la extronista. Sin embargo, esta continuaba replicando: "Cuando salgo de 'Supervivientes', me pusieron un vídeo en que esta señora y Mahi me ponían a parir. De cara eres una cosa y de espalda eres otro".

Lo que Chelo no esperaba, es que su excompañera y amiga, Mahi Masegosa, entrara en pleno directo para defenderla diciendo: " Violeta se hizo pis a los pies de un cámara. Le dieron un botecito y se ladeó las braguitas y todos se lo vimos". Fue entonces cuando la colaboradora aprovecho este apoyo y sentenció la conversación diciendo: "Presumo de ser una persona muy limpia".