12 may 2020

Si hay algo que no oculten los Matamoros, son las operaciones estéticas. Empezando por el padre de tan prolífico clan, Kiko, que ha dado detalles de las cirugías que se ha realizado en los últimos años desde su silla en 'Sálvame'. Ayer, era Anita quien explicaba que se meterá en el quirófano para retocar, por segunda vez, su pecho (no quedó contenta con el resultado de la primera). Y, ahora, es Diego quien habla de ese arreglillo en el que ya piensa.

"Soy un chico muy coqueto, que me gusta ir a la última y cuidarme", comenzaba excusándose en su canal de Mtmad antes de detallar que, lo que quiere realizarse, es una liposucción de alta definición en el abdomen: "Es una técnica que te permite extraer los cúmulos de grasa, yo en mi caso en el abdomen".

Diego relata que ha intentado todo para quitarlo de una manera menos invasiva, pero que no hay manera. Así que... "siempre he tenido buen abdomen, pero en los dos últimos años me he dejado mucho en comparación como estaba yo. Se me ha quedado en el abdomen inferior una capa de grasa que no logro eliminar ni aunque baje mucho peso". Y explica en qué consiste esta técnica por la que desembolsará unos 4.500 euros: "Lo que hace esta técnica es hacerte una rajita de un centímetro y lo que hace es chupar toda la grasilla que tengamos".

"Yo en mi caso no tengo mucho, pero me voy hacer esta operación porque además de que te quita eso, meten un láser con el que te marca exactamente todo el abdominal como si tú fueras al gimnasio todos los días", termina de explicar Matamoros. Antes de que nadie especule, ya lo cuenta con todo lujo de detalles.