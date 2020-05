12 may 2020

Compartir en google plus

Hace un par de años, Anita Matamorosse operaba el pecho. No lo ocultaba. Tampoco lo mal que lo pasó durante la recuperación. Ahora, la única hija nacida durante la relación de Makoke y Kiko Matamoros, regresa al quirófano para hacer un nuevo retoque a esa parte de su cuerpo, y ha sido ella misma quien lo ha revelado y ha sacado a la luz los motivos que le han llevado a hacerlo.

Ha sido en su cuenta de Instagram (donde hace tan solo un par de semanas explicaba que había tenido un incidente que había terminado yendo de urgencia al dentista) donde ha detallado en un vídeo que no le gusta el resultado final ahora que ha pasado el tiempo como para sopesarlo y que tiene la oportunidad de dar otro retoque.

"No tiene sentido haber pasado por el quirófano para no tener el resultado que me guste ahora", cuenta en esa pequeña grabación en la que sostiene que, lo que quiere exactamente, es conseguir el mismo efecto que el obtenido por su madre. Y con ese modelo, ahora el cirujano tendrá unas directrices muy concretas para aproximarse a ese objetivo.

Anita, que se someterá a la intervención el próximo día 19 de mayo (dentro de una semana exacta), añade que "no quería tener prótesis pero es lo que evita que se caigan. Me voy a poner las más pequeñas que haya para que sujeten". Sí, ha sucumbido porque es lo que le va a permitir que su pecho se parezca, en la medida de lo posible, al de Makoke. "Así podré tener una recuperación mejor, porque yo suelo viajar mucho entre Milán y Madrid", detalla sobre por qué la operación es inminente.