13 may 2020 sara corral

Sin lugar a duda, está cuarentena ha dado para mucho en todos los sentidos. Sin embargo, una de las caras de la televisión que jamás podrá olvidar estos meses, es Marta López. La colaboradora de 'Ya es mediodía', ha visto como durante este tiempo de confinamiento se ha desmontado su relación amorosa con Alfonso Merlos, y parece ser que su amistad con Miguel Frigenti. Ayer, el periodista sorprendió a todos en directo tras desvelar la gran traición que habría sufrido de parte de su amiga Marta.

Tras las escandalosas noticias a las que tuvo que enfrentarse Marta estas semanas atrás, Miguel se convirtió en su gran defensor del momento. Sin embargo, una actitud de la colaboradora ha hecho que Miguel estallé y desvele toda la verdad.

"He tenido otras temporadas que creo que Marta no ha dado la talla", comenzaba a decir ayer el joven en el plató de 'Sálvame', a lo que añadía muy serio: "No creo que la esté traicionando, si quiere dejar de ser mi amiga, pues adiós".

Miguel, muy enfadado, le ha replicado a Marta una de las actitudes que más daño le han hecho. "Yo he tenido problemas en otro programa y me he sentido muy solo. Has ido al sol que más calienta", comenzaba diciendo, a lo que añadía: "Marta me decía que no pasaba nada y luego la defendía. Me he sentido muy mal".

El plató de 'Ya es mediodía', ha vivido momentos muy tensos en diferentes broncas en las que Miguel era coprotagonista. Y al parecer, la posición que Marta tomó en ese momento, ha sido para el periodista una de las mayores traiciones.