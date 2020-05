12 may 2020

Cuando José Antonio Avilés (aquí, los detalles de la patología que le lleva a actuar como lo hace) ponga un pie en España, se dará cuenta de la magnitud del 'embolao' en el que está metido. Porque las informaciones y los detalles sobre sus prácticas de dudosa moralidad proliferan a una velocidad vertiginosa, y más allá de que se ha puesto en duda que sea periodista titulado, cada día que pasa, se le multiplican los frentes.

Hace unos días, en el plató de 'Sálvame', María Patiño aseguraba que, entre los engaños de este con sus negocios de ropa, estaba el de cobrar un precio abusivo a rostros de la televisión por vestirles para salir en antena. "Avilés pedía por vestir a las compañeras entre 1.000 y 1.500 euros", eran sus palabras, respaldadas por el testimonio de dos las de la compañeras de este en 'Viva la vida', Isabel Rábago e Ylenia Padilla.

Ahora, conocemos a una tercera mujer con la que intentó hacer negocio. Decimos intentó, porque si bien sí consiguió confeccionar sus looks un puñado de veces, la química entre ellos no era buena y la relación se rompió no tardando. Nos referimos a Gloria Camila Ortega (los kilos que ha perdido durante la cuarentena), que pasaba de soslayo por el tema este domingo.

"Me vestía para los debates de 'Supervivientes'. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que tampoco me vio buen rollo", eran las escuetas palabras de Gloria sobre un asunto que le resulta incómodo y con las que dejaba caer que esa relación no se prolongó en el tiempo porque no le dio buena espina. "Que si las marcas ya no lo pagaban, solo le pagaban a él porque él sí cobra... Total, rollo. Y yo ya le dije que lo dejase y así con todo", añadía.