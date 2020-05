15 may 2020

Lo hizo por pasar el rato y, de paso, enseñarnos que no se mueve nada bien. Pero, ¿se imaginaba Tamara Gorro que su vídeo imitando a Jennifer Lopez iba a llegarle a la mismísima artista y que esta iba a compartirlo en sus redes sociales? Seguramente la respuesta sea no, aunque ahora que todos tenemos mucho más tiempo libre, seguramente la diva del Bronx (su estricta dieta) dedique parte a ver que se dice sobre ella en Internet.

Tamara bromeaba en su Instagram al colgar esa imitación: "Mi gran amiga @jlo me comunica que en breve nos vamos de gira. Me ha dicho que ensaye mucho, porque estoy muy verde y que la ropa se la devuelva (eso dudo que lo haga)", empezaba la mujer de Ezequiel Garay al lado de la grabación.

"También me pide paciencia porque todavía no ha tenido tiempo para seguirme, pero que ya lo hará... (os confieso que es familia virtual, me lo dijo el otro día en un FaceTime) Jajajajaja", remataba Tamara, sin esperarse lo que iba a pasar después.

Y lo que pasaba es que Jennifer cogía ese vídeo y lo retuiteaba (porque Gorro, las grandes producciones, las ofrece en todas sus plataformas). "Me encanta", se limitaba a poner JLo al compartir con su legión millonaria de 'followers' el resultado final de lo que había logrado la española.