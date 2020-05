15 may 2020

La primera salida que ha hecho de su casa de Costa Ballena fue el pasado lunes al cementerio de Chipiona. José Ortega Cano quiso visitar con su hijo la tumba de Rocío Jurado, que desde hace días está más ornamentada que nunca con las flores que los viveros de la zona no pueden vender y optan por llevarlas al camposanto donde descansan los restos mortales de la artista. Hablamos con él también del papel de Ana María Aldón en 'Supervivientes 2020' y de ese cambio de look que luce desde hace una semana.

Lleva desde el pasado 11 de marzo confinado en su casa de Costa ballena junto a su hijo pequeño José María, mientras su mujer Ana María se encuentra en “Supervivientes”. ¿Cómo está pasando todo este momento?

Fíjate que el día 11 me fui con mi hijo a la casa de la playa con el fin de disfrutar un fin de semana más largo y sin imaginar que apenas dos días después se iba a decretar el estado de alarma. Desde entonces estamos confinados aquí junto con Marina, la empleada doméstica, y con mi hermana Mari Carmen y mi cuñado, Aniceto, que están en su casa de Chipiona. Es verdad que aquí se está muy bien y la pandemia no ha sido tan dura como en Madrid y Barcelona pero yo estoy acatando todo lo que recomiendan y por eso hoy va a ser el primer día que salga de la zona para acudir a visitar la tumba de Rocío (Jurado) en el cementerio de Chipiona. Tengo muchas ganas de verlo con mi hijo porque me han mandado fotos de cómo la han llenado de flores los invernaderos de la zona que a causa de la pandemia no han podido vender sus flores y han querido llevarlas allí. Creo que está todo precioso y me hace ilusión especial.

¿Y desde el confinamiento cómo está viendo la actuación de su mujer Ana María Aldón en 'Supervivientes'? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

La estoy viendo superarse cada día y me encanta verla como se esfuerza al máximo en las pruebas o en la pesca. ¡Imagínate que lo primero que hizo sin dudar fue lanzarse desde un helicóptero ella que no sabe nadar! Sé que es muy valiente y fuerte, pero me está sorprendiendo gratamente por cómo se entrega y está al mismo nivel que los hombres que están en la isla. Te aseguro que al principio yo no era partidario de que acudiera a este 'reality' pero en vista del resultado y cómo se está superando me parece fenomenal.

¿Y qué me dice de su nuevo “look” con el corte de pelo a lo soldado Ryan?

Sabía que le iba a favorecer, porque ella tiene una cabeza pequeñita que le queda muy bien el pelo corto, además le rejuvenece un montón.

¿Sabe que para muchos Ana María ha sido la revelación de la temporada? Realmente apenas se la conocía porque siempre estaba en un segundo plano y ahora brilla con luz propia en el concurso televisivo.

Para mí también lo ha sido en cierta manera, es increíble lo que resiste y aguanta con la misma entereza que sus compañeros más jóvenes. Te aseguro que yo no sería capaz de pasar por esas penurias a las que están sometidos, con frío y hambre, pero ni ahora ni en mis años mozos. Me parece durísimo. Y no solo en las cuestiones físicas sino también a la hora de convivir con personas que no conoces de nada. En esas circunstancias te matas por una sardina y de ahí que lo vea francamente duro.

¿Y a todo esto qué opina del lado sexy y cómico que Ana María ha dejado ver en sus actuaciones? ¿Le pone nervioso o celoso?

Bueno yo esas cosas las llevo regular, porque soy más tradicional y tengo otra manera de comportarme pero también entiendo que es en el marco de un juego y que todo forma parte de entretener al espectador por lo que no le doy más importancia. En cuanto a posibles celos te aseguro que para nada. Nuestra relación va muy bien y no hay nada de lo que preocuparse.

