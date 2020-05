16 may 2020 sara corral

Violeta Mangriñán se ha convertido en una de las caras habituales en los platós de famosos programas como 'GH' o 'Supervivientes'. Sin embargo, hace solo un año que la joven comenzaba a ser conocida por todos, tras su polémico concurso en 'Supervivientes 2020'. Ahora, que se ha hecho con un gran numero de fans, ha decidido desvelar algunos de sus problemas más íntimos, como es su problema con la comida. Lo que no esperaba era la reacción de sus seguidores, por lo que está más que arrepentida de haber revelado algo así.

"Siempre he sido una chica delgada, pero tuve un desarreglo hormonal y engordé siete kilos", comenzaba diciendo la joven sobre este problema tan personal, a lo que añadía: "Es un tema que me da mucha vergüenza y no debería… pero me duele, me pesa mucho. Llevo dos años y medio con esto, es jodido".

Sin embargo, más allá de haber sido comprendida por sus fans, ha sido duramente criticada, a lo que ha contestado: "Me arrepiento mucho de haber compartido públicamente el problema que he tenido con esta enfermedad". Medio llorando, añadía: "Lo conté pensando que la gente me entendería y que sabrían apreciar el valor de compartirlo (que ilusa) pero lejos de eso hay gente que me insulta y juzga a diario".

"Si engordas, te juzgan. Si adelgazas, te creen enferma. Si vistes bien, eres vanidosa... La gente solo sabe criticar, así que no importa, sigue siendo la que eres y deja que los demás hablen", terminaba diciendo la joven.

Violeta ha reconocido haber pasado por momentos muy complicados e incluso haber necesitado ayuda profesional para vencer a esta enfermedad. Aun así, asegura estar mejor que nunca.