18 may 2020

La Academia de ‘OT’ cerró, pero lo cierto es que los triunfitos nunca se fueron. Si hay algo que ‘Operación Triunfo’ maneja como pocos son las redes sociales: el programa le saca máximo partido a sus posibilidades. Así, han estado conectados estos dos meses con la audiencia, con sus pases de micro, con sus canciones, con las intervenciones de Noemí Galera (que ha dado positivo en anticuerpos), con todos sus perfiles en acción generando contenido y conectando con su audiencia.

Han sido listos porque no han desconectado y eso facilita mucho el regreso de un formato que estuvo a punto de quedar cancelado del todo y cuya vuelta, el 20 de mayo –si llega a ser el 13 habríamos tenido a Roberto Leal en La 1 y en Antena 3, con ‘Pasapalabra’–, se adapta a los controles de seguridad sanitaria impuesta por el estado de alarma.

Los 9 concursantes y los todos profesores que vuelven a la Academia se someterán a pruebas de Covid-19, no recibirán visitas –aunque podrán tener alguna master class telemática– y verán cómo se desinfecta las instalaciones todos los días. Vuelven las emisiones del Canal 24 horas para alegría de los fanes, que no podrán acudir a los directos de las cuatro galas que quedan pendientes. La solución visual que Gestmusic encuentre para estas galas es importante: por un lado, deben evitar la sensación de vacío; por otro, puede ser clave para descubrir cómo pueden ser las grandes retransmisiones en tiempos de confinamiento y distancia social.

En poco más de un mes sabremos quién es el ganador, o más bien ganadora, de esta edición, Nia, Gérard, Flavio, Anaju, Samantha, Eva, Hugo, Bruno o Maialen. Por ahora, recordemos, los nominados son Gérard y Hugo: uno de ellos volverá solo para irse para siempre. Qué raro es todo.

Eres lo que ves

José Antonio Avilés.

Me imagino a José Antonio Avilés sentado en un sofá de polipiel, en una salón con papel pintado, viendo Telecinco y murmurando ‘A Dios pongo por testigo que algún día yo estaré ahí’. Me lo imagino siendo capaz de todo, incluso de falsificar su título de Periodismo… Esperen, ¿desde cuándo hace falta eso para trabajar de contertulio? Porque no imagino a Rafa Mora, Ylenia, Sofía Suescun o Kiko Jiménez en las aulas, aunque lo de las ‘carpetas’ se les da mejor.

Pero volvamos al protagonista de esta fábula, Avilés, el hombre que en menos tiempo ha aprendido a hablar de sí mismo en tercera persona: no sabemos cómo, pero lo cierto es que logró su sueño al entrar en ‘Viva la vida’ y de ahí, directo a ‘Supervivientes’. Ya llevábamos días con la cantinela de los turbios manejos del personaje, del que nos gustaría conocer cómo salió de la nada. Una cosa ya sabemos: aceptó la silla en ‘Viva la vida’ por la mitad del caché de Terelu. Claro que lo que nadie imagina es que él habría ido a trabajar gratis. Qué digo gratis, habría ido pagando.

El caso es ir, aparecer, jugar a ser alguien. Lo que nos tememos es que, más que una estrella, estemos asistiendo al paso de un meteorito. Eliminado del ‘reality’, se negó a hablar de lo suyo porque se quería guardar lo mejor para ‘su’ programa. Ay, José Antonio, que pareces nuevo: has abierto la caja de los truenos y desde aquí el espectáculo de luz y sonido resulta espectacular: engaños, fraudes, demandas… En ‘Sálvame’ ya tienen carnaza. Y es que la mierda flota. Una máxima que, aunque resulte escatológica, es pura física.