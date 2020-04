14 abr 2020

"No espero nada, no temo nada, soy libre". Con esas palabras y una foto, Risto Mejide oficializaba a los ojos de los usuarios de las redes sociales en particular y del mundo en general, que su relación con Laura Escanes, de la que se rumoreaba desde semanas atrás en los mentideros de la prensa rosa, no era un capricho, sino que pensaba en ir muy en serio.

Era julio de 2015. Han pasado casi cinco años. Y no solo la relación sigue viva casi como el primer día, sino que hemos podido ver cómo ella ha ido cambiando. Cuando el publicista, contra los designios de muchos que no veían que fuese una relación adecuada (principalmente por la diferencia de edad entre ambos), Escanes era una joven de 20 años que hacía sus pinitos como modelo.

Hoy, la vida le dha dado un giro radial. Ayer, Escanes celebró su 24 cumpleaños. El más raro de su vida, como ella apuntaba y que es algo por lo que han pasado todos los que han sumado años desde que comenzara el confinamiento. También era especial, porque era el primero que celebraba como madre.

La maternidad no es lo único que ha cambiado en ella desde que se cruzara en su camino Risto. Hoy es una de las 'influencers' más reconocidas a nivel nacional y las marcas hacen cola por conseguir sus servicios. Se ha convertido en uno de los personajes más importantes a nivel publicitario: ¿tendrá algo que ver la mano de su hoy marido?

Sea como fuere, lo que es innegable es que Escanes ha pasado de ser 'la novia de Mejide' a un personaje con entidad propia. Algo a lo que también ha contribuido cierto misticismo creado en una parcela pequeña de su vida íntima. Sí, muestran en las redes ciento y un gestos de amor, pero hay detalles que han defendido con uñas y dientes.

Por poner un ejemplo, no les hizo gracia que la noticia del embarazo saliera a la luz antes de lo que habían planeado (esperando los tres meses de rigor). No tienen casi secretos para sus 'followers', pero los tiempos, los marcan ellos. Ese es el secreto de esta fórmula del éxito para la nueva Laura y, por supuesto, para el hombre que ha sido clave en su consecución.