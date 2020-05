21 may 2020

Carmen Lomana (la foto de su juventud que se hizo viral) está sufriendo en sus cuentas la crisis económica que ha traído aparejada la crisis sanitaria. Era en 'Todo es mentira', este miércoles, donde le explicaba a Risto Mejide que una de sus mayores fuentes de ingresos es el alquiler de oficinas. Y con la necesidad de teletrabajar para garantizar la distancia social, muchas de ellas han quedado vacías.

"Fundamentalmente vivo de eso y se han quedado vacías. Tengo para comer, pero no sé por cuánto tiempo", contaba Carmen, que ahora está acudiendo al plató de 'Supervivientes 2020' como colaboradora, lo que le reporta una fuente de ingresos con la que parar el golpe.

Lomana, que siempre ha sido clara en sus opiniones, no se guardaba lo que piensa sobre la gestión que está realizando el Gobierno de esta situación: "Estoy que echo chispas contra el Gobierno y contra el 'doctor virus' que no lo puedo soportar. En febrero dijo que aquí no iba a pasar nada, que solo habría unos pocos contagios. Eso es de juzgado de guardia".

Y da la razón a todos los que se manifiestan en su contra, pero no está de acuerdo con las formas: "Tienen toda la razón del mundo para protestar, pero desde la ventana, porque es muy peligroso concentrarse en la calle. Es una irresponsabilidad tremenda".

Carmen ha mostrado su día a día, desde que comenzó este confinamiento, a través de la ventana que supone Instagram. Allí hemos podido recorrer, de manera virtual, todas las estancias de su casa, aprender protocolo a la hora de sentarse a la mesa e, incluso, asistir a tutoriales de maquillaje.