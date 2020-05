21 may 2020 sara corral

La pasada gala de 'Supervivientes 2020' dio mucho que hablar. Y es que los concursantes se sinceraron en la prueba de recompensa contando algunos de sus secretos más ocultos. Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, sorprendió a todos al desvelar un trágico episodio de su infancia que a día de hoy sigue teniendo presente. Ayer, su hija acudió al plató de 'Sálvame' para hablar del tema, lo que no esperaba era la reacción que iba a tener su padre al respecto.

Adara calificó su infancia de "una mierda", y desvelo que hay cierto momento que jamás podrá olvidar. Fue entonces cuando Kiko Matamoros aseguró que Jesús Molinero, padre de Adara, interpuso algunas demandas cuando ella era pequeña para protegerla, algo que parece no haber sentado muy a la ganadora de 'GH VIP 7'.

"Opino que lo que ha contado Kiko solo lo ha podido contar mi padre, y es bastante feo que hable de esto. No sé qué pretende, si quiere protagonismo, si quiere remover más de la cuenta… No sé qué está pretendiendo la verdad", comenzaba diciendo la joven, a lo que añadía: "Mi padre se está viendo claramente lo que está buscando y la clase de persona que es".

"Lo único que se dedica es a escribir tuits apoyando a Hugo. Yo con él no hablo", decía muy dolida y medio llorando, a lo que añadía: "Darle la enhorabuena porque es el protagonista de la tarde. Solo busca humillarme.La familia aunque tenga nuestra sangre no la tenemos por qué aguantar. Quiere protagonismo, dinero no le hace falta".

Adara ha decidido poner punto y final a la relación con su padre, algo que en ciertas ocasiones ya había intentado hacer.