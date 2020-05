21 may 2020

Tal y como nos imaginábamos, la réplica de Belén Esteban ha llegado. El pasado martes, cuando esta ya había terminado su colaboración de cocina, se emitían en 'Sálvame' unas declaraciones de Carmen Bazán, grabadas sin que ella fuese consciente en 2016 que suponían un ataque frontal a la que fue su nuera.

"No sé que mierda me tienen que llamar, que si la madre ha dicho que en 17 años que tiene mi hija Jesulín ha ido a dos cumpleaños y le llevó una Barbie embarazada. Yo cada vez que he ido le he metido a Andrea en su monederito 50 o 100 euros. Y tengo testigos. Ella a mí jamás me ha regalado nada. ¿Qué cojones quieres más? Tú lo que quieres es dinero, no quieres otra cosa, pero es que no hay nadie que le responda a Belén. ¿Y tú, por qué estás aquí sentada? ¿Por méritos o por qué te sentaste a hablar del padre de tu hija? No tiene nadie cojones", se escuchaba decir a la madre de Jesulín.

Ayer por la tarde, llegaba la contestación de una Belén que tampoco quiso meterse en demasiados jardines, fiel a la línea que sigue desde hace años con los temas de la familia Janeiro. "No estoy enfadada. Cada uno en la vida sabrá lo que hemos hecho", comenzaba ante la pregunta de si estaba mosqueada por el hecho de que se hubiera sacado a la luz esta conversación.

Estallido sereno

"Yo sé dónde trabajo, no tengo problema de nada. Lo único que tengo que decir es por qué estoy en la tele. En ese momento defendía los derechos de una menor. Y esa menor ya es mayor de edad. Tengo una vida maravillosa, una persona de la que me siento súper orgullosa. Tengo un matrimonio feliz", continuaba Belén, poniendo el acento en lo ordenada que tiene su vida ahora.

Toda España sabe lo que he vivido desde hace 20 años"

"La que más jorobada está es mi madre. Pero mi madre sabe, como lo sabe toda España, lo que he vivido desde hace 20 años. Lo siento por mi madre, que tiene 76 años y no entiende las cosas como las entiendo yo y ayer estaba muy enfadada", añadía la Esteban antes de confirmar que su hija estaba al tanto de lo que había pasado: "Está en el jardín porque ella ha decidido no pertenecer a esto y yo lo tengo que respeta".

"Cada uno lleva su penitencia. Creo que toda España conoce mi historia desde hace 20 años. Parece que venían todos los fines de semana cuando no ha sido así. Por respeto de una persona yo no puedo hablar, pero muchos sabéis mi historia", decía con serenidad una Belén que está pasando la cuarentena separada de su marido, Miguel Marcos, por seguridad sanitaria de la colaboradora (y este es su cambio físico en estas semanas de encierro).

Belén continuaba en esa línea de asumir que ella tomó el camino de hacer pública su intimidad: "Yo conté la historia de mi vida. Defendía los derechos de una persona que es menor y tengo que decir que llevo 20 años en televisión y tengo mi nombre, que es Belén Esteban. Ella también tuvo su sección en televisión, que duró no sé di dos semanas o un mes".

Me decepciona porque ella sabe que ha hablado mucho conmigo"

Además de manifestar que a familia de su ex no sabe "ni dónde estudia Andrea", Belén lanzaba una lamentación, pero sin reproches: "Es verdad que conté mi vida, pero ahora no me interesa. Me decepciona porque ella sabe que ha hablado mucho conmigo. He tenido muy buena relación con ella y ella sabe que no es verdad lo que ha contado. Yo estoy en otra onda ya. Que digan que daban dinero… es que vosotros sabéis cuál es la situación".