22 may 2020 sara corral

Esta semana ha sido bastante intensa para los colaboradores de 'Sálvame', y es que, han estado saliendo a la luz ciertas informaciones que ponen su credibilidad en un hilo. Lydia Lozano ha sido la mayor afectada tras darse a conocer un viejo polígrafo que se le hizo durante el caso de Ylenia Carrisi. Ayer, la colaboradora alzaba la mano y señalaba a otro de sus compañeros, algo a lo que se ha sumado María Patiño.

Lydia Lozano apuntaba a Antonio Montero mientras desvelaba algo que él había estado ocultando durante años: quiso formar parte de las falsas informaciones que dio Lydia sobre el caso de Ylenia Carrisi. María Patiño, que no podía creerse lo sucedido ha saltado sacando a la luz la peor cara del periodista.

"Le he descubierto en una mentira y me he dado cuenta del tipo de persona que es. La gente puede que sepa quién soy yo, para lo bueno y para lo malo, el problema es que no se sabe quién es Antonio Montero", comenzaba diciendo la periodista, a lo que añadía: "Él dio a entender que estaba pactando con la prensa. Cuando termina le digo que le ha explicado mal y que debería hablar con Gema. Lo juro por mi vida. Me voy a mi casa con normalidad".

"Me olvido del tema, llego por ahí y me encuentro a Antonio Montero que le dice a Gema 'que va tía, el problema es que Patiño no me dejó hablar", continuaba diciendo María muy molesta y enfadada.

Levantándose de la silla y bajo la atenta mirada de sus compañeros, soltó la noticia: "Estoy hasta las narices de este señor. Y lo peor es que me hace sufrir porque le tenía cariño. Ojalá nunca se lo hubiese tenido. Nunca he dado un paso adelante, no he hablado de lo que más le duele, porque lo conozco, lo respeto y lo quería. Nunca. He medido cada palabra para no hacerle daño porque cualquier palabra pasa factura".