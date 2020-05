22 may 2020 sara corral

Este verano, dos noticias conmocionaban a Raquel Bollo, y es que sus dos hijos mayores, Manuel y Alma, iban a convertirse en padres casi al mismo tiempo. Alma ya ha dado a luz, y está viviendo los primeros meses con su hija muy unida a su familia. Ayer, Manuel, que será padre dentro de unas semanas, decidió someterse a un cuestionario sobre padres primerizos que le preparó su hermana.

A través del canal de Mtmad que Alma tiene, Manuel se ha sometido a un cuestionario para padres primerizos, y lo primero que ha dicho ha sido: "Me siento un poco extraño. Es una mezcla, tengo unos pocos de nervios y también de ilusión. Entonces me siento un poco extraño. No sabría explicarte lo que siento ahora mismo, pero muchas ganas".

Emocionado pero nervioso por la llegada de su pequeña que le cambiara la vida, añadía: "Ahora mismo, yo creo que lo reina es la ilusión. Yo creo que al principio cometeré errores. Tendré que aprender y hacerme más experto con los años y su crecimiento aprenderé más. Cuando sea grande seré mucho más estricto, eso lo sé".

"Ahora mismo yo pienso que será todo muy dulce, con mucho cariño… Tengo muchas ganas de tenerla conmigo y de probar esa experiencia tan bonita que todo el mundo dice que no hay nada mejor", continuaba diciendo el cantante, y sorprendía a todos al desvelar los posibles nombres de la pequeña, Nella, Laia, Junquera o Manuela.