26 may 2020

Si algo hemos podido ver durante estos meses de confinamiento han sido los rincones de las casas de muchos de nuestros famosos. En el caso de Kiko Matamoros, no ha sido él, sino su pareja, Marta López Álamo, la que ha dado detalles de cómo es por dentro el inmueble en el que comparten su vida. Y ya solo por lo que veíamos, nos imaginábamos que barato no les salía al mes.

El colaborador de 'Sálvame', que nunca ha escondido sus problemas con Hacienda y que ha ido informando puntualmente de cómo se encontraba su deuda con el Fisco, volvía sobre el tema ayer en el programa, y detallaba cuánto pagan por el alquiler de esa casa que nos ha mostrado la modelo en su Instagram durante la cuarentena.

"Tengo tres nóminas y de ellas Hacienda se lleva lo suyo, porque yo estoy pagando una deuda, que espero por mi bien y por bien de terceros se acabe ya de una vez. La deuda se va reduciendo, pero también tengo recurrido que en caso de que lo gane no solo se anularía esa deuda sino que encima tendrían que devolverme un pastizal", explicaba Kiko ante la audiencia de Telecinco en la tarde de ayer.

"Yo no he vivido nunca por encima de mis posibilidades, porque eso es imposible, nadie puede hacerlo", sentenciaba Matamoros, que cifraba en 3.500 euros mensuales lo que desembolsan cada mes por vivir en esa casa en la que ha establecido su hogar junto a la modelo. "Si Hacienda no me retuviera tanto viviría, no como Dios, pero como su hijo casi", añadía, dejando entrever que, en este momento, tiene trabajo y le va bien en lo económico.

"Me hicieron una inspección personal y de tres sociedades que dio un resultado y a consecuencia de eso, dijeron que no podía pagar por sociedades, tiene que ir a lo personal y eso que podían ser unos 200.000 euros terminó siendo un millón. Porque con los intereses, la multa… que sepan todos que lo que me reclamó en su día Hacienda, a día de hoy, está pagado ya 3 veces. No le he quitado un duro a nadie, es más, he pagado más que el común de los mortales", zanjaba sobre un tema del que se ha hablado largo y tendido en los medios desde hace años.