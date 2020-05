28 may 2020

Desde hace meses, Rocío Carrasco no es capaz de tener una semana en paz. Esta vez no ha sido nada que haya dicho su hija, Rocío Flores, que no ha parado de tratar de llamar su atención desde 'Supervivientes 2020', sino su prima Chayo Mohedano. La hija de Rosa Benito, que reconoce tener buena relación con ella, no se calla a la hora de asegurar que debería poner un poco de su parte para conseguir acercarse a su familia.

Era ayer, en 'Espejo Público', donde realizaba unas declaraciones tras ser preguntada por ella: "Me nombras a Rocío Carrasco porque todos los demás estamos muy unidos". Tras reconocer, sin decirlo, que la hija de la Jurado es la que está apartada de la familia, era cuando lanzaba ese mensaje velado que era interpretado como una indirecta a que su prima podría hacer más para el acercamiento.

"Es verdad que yo tengo contacto también con mi prima Rocío de alguna manera, pero desde mi tía Gloria, mi tía, mi padre… se han visto. Mi madre vino a ver a sus nietos y coincidieron. Mi hijo mayor ha visto a mis padres juntos, pero los pequeños no. Soy una persona que no me gustan nada las peleas", decía Chayo, que añadía sobre el tema: "Si estuviese en mi mano… Pero no está en mi mano. Yo hago todo lo posible por tener contacto con todos los míos, y eso es lo que me vale. Me vuelco en mi casa, en mi familia y en mi trabajo. Ojalá pudiese tener una varita mágica y cambiar ciertas cosas, pero no está en mi mano".

Al margen de las relaciones de Carrasco, Chayo hablaba de cómo ha pasado este confinamiento en el que su trabajo, la música, le ha servido para liberar muchas de las tensiones que se han generado por una situación frustrante: "La música me ha salvado de muchos momentos malos. Componer me ha reinventado. Me ha servido para sacar lo mejor de mí y para los demás, y estoy deseando escucharla con gente, cuando esto termine si Dios quiere. Me encantaría poderla cantar como los artistas estamos acostumbrados a trabajar: con gente".

Además, subrayaba que está intentando colaborar con varios proyectos solidarios, sin dejar a un lado su faceta como madre. "A mí me dan las cuatro de la mañana todos los días. Me levanto muy pronto, a las 9 o 9:30 h. Empiezo a organizar la comida, me pongo a imprimir todos los deberes de los niños. Me ocupo de ellos. Tengo tres niños de diferentes edades: de 11, 8 y 7 años, con clases distintas y materias distintas. Tengo una casa muy grande y me tengo que arremangar todos los días para limpiarla y es verdad que la creatividad me viene por la mañana me acuesto a las tres o cuatro de la mañana", explicaba en ese vídeo que no tardaba en colgar en las redes sociales tras su participación en el espacio de Antena 3.