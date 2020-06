5 jun 2020

El aislamiento ha sido especialmente para una Cristina Pedroche que ha perdido a su abuela sin poder despedirse de ella. Y sin poder arropar a los suyos y encontrar en ellos el consuelo que tanto necesitaba. ¿Su suerte? Que a su lado estaba su marido, Dabiz Muñoz. Juntos han pasado una cantidad de tiempo que no recordaban haber pasado nunca tan seguido.

El matrimonio entró por videollamada en 'El Hormiguero' en la noche de ayer, y explicaron cómo les ha afectado, a nivel individual y como pareja, este encierro del que parece que empezamos a salir, poco a poco y con todas las medidas de precaución pertinentes que se nos han indicado desde las autoridades sanitarias.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz con Pablo Motos en esa videollamda.

Era Pedroche la primera en lanzar un piropo que hacía ver que, para ellos, estar pegados las 24 horas del día no ha sido un problema: "Siempre quería estar más tiempo con él, para mí es la mezcla perfecta. Tengo al mejor cocinero y al mejor marido". Dabiz, continuaba: "Conocí a Cristina hace seis años y nunca habíamos tenido tanto tiempo juntos. Me ha servido para parar un poco, para pasar más tiempo con Cristina y para divertirme mucho".

Claro, que los problemas les han llegado a la hora de subirse a la báscula. Porque hemos visto como él cocinaba y ofrecía las recetas en Instagram, pero no todos metabolizamos la comida de la misma manera... "Hemos comido lo mismo y Cristina está exactamente igual pero yo he engordado diez kilos", se quejaba Muñoz, un hombre acostumbrado a hacer ejercicio y que ha visto limitados sus movimientos durante muchas semanas.

Conscientes de que han superado un reto muy importante para su matrimonio, también lo son de que es momento de ir pensando en reincorporarse al trabajo. Siempre con responsabilidad, como indicaba Pedroche: "No haya prisa. Todos tenemos muchas ganas de volver a la normalidad pero no hay prisa. Si todavía no podemos cambiar de comunidad no cambiaré".